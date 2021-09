Erupcja wulkanu na Wyspach Kanaryjskich. Dwa jęzory lawy płyną przez La Palmę

Wybuch wulkanu na wyspie La Palma. Ewakuacja

Obecnie wyspę przemierza rzeka lawy o temperaturze 1075 stopni Celsjusza, poruszająca się z prędkością 700 metrów na godzinę w kierunku wybrzeża. Przelała się przez drogę LP2 i dotarła do gminy Los Llanos de Aridane, zmierzając do miejscowości La Bombill i Puerto Naos na wybrzeżu. Według premiera Wysp Kanaryjskich Angela Victora Torresa, dwa jęzory lawy płyną przez niezaludniony obszar w kierunku morza. Do tej pory nikt nie został ranny.