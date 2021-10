Szkodliwy gaz, wstrząsy sejsmiczne. Cumbre Vieja zwiększył swoją aktywność

Erupcja wulkanu Cumbre Vieja zdaje się przybierać na sile. Według ostatnich obserwacji, rzeka rozgrzanej do czerwoności lawy zaczęła gęstnieć. W niedzielę zapadła się północna strony wulkanu, a zdarzeniu towarzyszył ogromny huk i eksplozja fontanny lawy.

Do godziny 20 w niedzielę odnotowano około 40 wstrząsów sejsmicznych.

Wulkan Cumbre Vieja wyrzucił trzy razy więcej materiału

Jednak według słów prezydenta Wysp Kanaryjskich Angela Victora Torresa, pomimo zwiększonej aktywności wulkanu, zdaje się, że lawa podąża podobną trajektorią, co wcześniejsze strumienie i omija obszary, które nie zostały zniszczone.

Torres dodał, że Cumbre Vieja wyemitował w przybliżeniu trzy razy więcej materiału niż podczas ostatniej poważnej erupcji, do której doszło w 1971 roku.

La Palma. Hiszpania wyśle miliony euro wsparcia

- We wtorek gabinet zatwierdzi pakiet bardzo dużych środków na pomoc w takich dziedzinach, jak odbudowa infrastruktury, zaopatrzenie w wodę, zatrudnienie, rolnictwo, turystyka i świadczenia - powiedział na konferencji prasowej hiszpański premier Pedro Sanchez.

Wybuch Cumbre Vieja. Zniszczonych prawie tysiąc budynków

Nie wiadomo, kiedy wulkan przestanie siać zagrożenie. Władze kraju zapewniły jednak, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby dać mieszkańcom wsparcie.

- Stoimy w obliczu testu odporności, ponieważ nie wiemy, kiedy erupcja wulkanu się zakończy - mówił Sanchez. - To, co mieszkańcy powinni wiedzieć, to fakt, że kiedy wreszcie się zakończy, rząd Hiszpanii będzie tam, aby zmierzyć się z ogromnym zadaniem odbudowy La Palmy - mówił.