Zapadła się część wulkanu Cumbre Vieja. Nowy strumień lawy zagraża kolejnym miejscowościom

Erupcja wulkanu Cumbre Vieja zdaje się przybierać na sile. W niedzielę, po zapadnięciu się północnej strony wulkanu, rozgrzana do czerwoności lawa, przy akompaniamencie ogromnego huku, eksplodowała wysoko w powietrze. Lokalne media podały, że zapadnięcie się spowodowało szybszy przepływ lawy.

La Palma. Hiszpania wyśle miliony euro wsparcia

- We wtorek gabinet zatwierdzi pakiet bardzo dużych środków na pomoc w takich dziedzinach jak odbudowa infrastruktury, zaopatrzenie w wodę, zatrudnienie, rolnictwo, turystyka i świadczenia - powiedział na konferencji prasowej hiszpański premier Pedro Sanchez.

Wybuch Cumbre Vieja. Nie wiadomo, kiedy katastrofa się zakończy

Nie wiadomo, kiedy wulkan przestanie siać zagrożenie. Władze kraju zapewniły jednak, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby dać mieszkańcom wsparcie.

- Stoimy w obliczu testu odporności, ponieważ nie wiemy, kiedy erupcja wulkanu się zakończy - mówił Sanchez. - To, co mieszkańcy powinni wiedzieć, to fakt, że kiedy wreszcie się zakończy, rząd Hiszpanii będzie tam, aby zmierzyć się z ogromnym zadaniem odbudowy La Palmy - mówił.