Upały we Włoszech. "Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich temperatur"

"Wielkie nosy" pełne wody

Wysokie temperatury to także powód do niepokoju. We Włoszech trwa bowiem susza. Poziom wód w północnych jeziorach zbliża się do rekordowo niskiego poziomu, a poziom wód w naturalnych zbiornikach w centralnej części kraju również się obniżył. Na dodatek poziom Tybru jest najniższy od wielu lat.