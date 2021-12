Pierwszą "gwiazdką" w tym roku będzie planeta Wenus. Najjaśniej zaświeci na niebie w wigilijny wieczór

czytaj dalej

Ostatnie opady śniegu w Chicago odnotowano 15 marca tego roku. Choć na początku grudnia w mieście prószyło, opad nie był na tyle duży, by można było go zmierzyć. Meteorolodzy z serwisu AccuWeather mówią, że mieszkańcy Chicago prawdopodobnie będą musieli poczekać na białą zimę do 2022 roku.