Tak suchego lipca w Anglii nie było od 1935 roku

Lipiec 2022 przeszedł do historii Wielkiej Brytanii jako ten, w którym po raz pierwszy w historii pomiarów temperatura przekroczyła 40 st. C, tym samym ustanawiając nowy rekord ciepła dla Zjednoczonego Królestwa. 19 lipca w Coningsby w hrabstwie Lincolnshire odnotowano 40,3 st. C. W Walii w Hawarden padło rekordowe 37,1 st. C, a w Szkocji w Charterhall zmierzono rekordową wartość 34,8 st. C.