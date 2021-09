Brytyjscy badacze: dziewięć znanych leków hamuje namnażanie się koronawirusa. Czas na testy kliniczne

Poszukiwania znanych i dostępnych substancji

Pomimo opracowania szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 do pokonania pandemii COVID-19 konieczne są skuteczne leki. Większość światowej populacji wciąż nie jest bowiem zaszczepiona. Badacze z różnych ośrodków sugerują, że niektóre już dopuszczone do obrotu farmaceutyki, wykorzystywane w terapii zupełnie innych schorzeń, można wykorzystać do tego celu.