Wiatr przewrócił drzewo na Śląsku. Uderzyły w nie dwa samochody

- Złamane drzewo przewróciło się na jezdnię, zrywając linię energetyczną i światłowód. Na wiatrołom najechały dwa samochody: ford transit i osobowy suzuki swift. Kierowcy nie wymagali pomocy medycznej. Ruch na drodze został zblokowany. Pogotowie energetyczne zajęło się linią, a strażacy usunęli drzewo z drogi. Ludzie nie zostali poszkodowani. Straty materialne szacowane są na około trzy tysiące złotych - poinformowała rzeczniczka prasowa bielskich strażaków młodsza inspektor Patrycja Pokrzywa. W czasie, w którym doszło do incydentu, na południu województwa śląskiego obowiązywał alert IMGW pierwszego stopnia. Informował on o tym, że wiatr może być niebezpieczny do godzin przedpołudniowych. Wiało z prędkością 50-65 kilometrów na godzinę.