Wiatr porwał dmuchaną zjeżdżalnię. Ojciec zginął, córka walczy o życie

Ci, którzy właśnie zaczynają urlop nad polskim morzem, nie trafili z pogodą. - To, co będzie się działo na północy, czasami będzie skandalem - powiedział we "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. W ciągu najbliższych dni ma płynąć chłodne, a nawet zimne powietrze, ciepło będzie tylko "muskać" południowe regiony. W prognozie są też opady deszczu i silny wiatr.