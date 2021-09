Rekord zimna na Węgrzech. Od ponad 90 lat 6 września nie był tak chłodny

Do tej pory najchłodniejszy 6 września na Węgrzech był w 1930 roku, kiedy to zmierzono 1,5 stopnia Celsjusza w mieście Nyiregyhaza, także leżącym na północnym wschodzie kraju. W Szikszo oddalonym o ponad 100 kilometrów na północny zachód w poniedziałek o godzinie 6 rano temperatura wyniosła 1,2 st. C. Krajowy Urząd Meteorologiczny podkreślił, że w wyczuwalny sposób odeszło już lato i poranna temperatura jest "kapryśna". Ponieważ urządzenia meteorologiczne znajdują się na wysokości dwóch metrów, temperatura na poziomie gruntu jest jeszcze niższa.