Uwaga turyści! Mogą pojawić się najgroźniejsze zjawiska tatrzańskiego lata

Burza w górach to najgroźniejsze zjawisko tatrzańskiego lata

Z powodu załamania pogody TPN odradza wyjścia w wyższe partie gór. Jeśli już ktoś chce się wybrać w Tatry, to najlepiej wychodzić wcześnie rano, na krótsze wycieczki w niższe partie gór przekazano. TPN przestrzega, że burza w górach to najgroźniejsze zjawisko tatrzańskiego lata. Podczas burzy szczególnie niebezpieczne jest przebywanie na graniach, na szlakach wyposażonych w sztuczne ułatwienia (łańcuchy, klamry itp.) oraz w okolicach cieków wodnych. Burze najczęściej występują w godzinach południowych i popołudniowych, dlatego na wycieczki należy wychodzić wcześnie rano. Piorun może uderzyć nie tylko bezpośrednio pod burzową chmurą, ale i w odległości kilku kilometrów od jej krawędzi - przy czystym niebie i słońcu świecącym nad nami.

Burza w górach. Co robić?

"Gdy jednak burza zastanie nas w górach, należy jak najszybciej opuścić szczyty, granie i nie zbliżać się do cieków wodnych. Nie wolno chować się do mokrych żlebów lub pod skalne okapy ani opierać o skałę. Należy zabezpieczyć się też od deszczu, by uniknąć wychłodzenia. Grupa turystów powinna się rozproszyć - nie siadać obok siebie" - podkreśla TPN. W komunikacie turystycznym Park podał, że od początku sierpnia do odwołania, ze względu na remont, zamknięty jest żółty szlak turystyczny na odcinku z Doliny Pięciu Stawów na Szpiglasową Przełęcz (w obu kierunkach). Zamknięta jest także Jaskinia Mroźna w Dolinie Kościeliskiej (planowany remont do 2023 r.).