Walczą z największym pożarem od lat. Proszą o pomoc inne państwa

W całym kraju aktywnych jest co najmniej osiem pożarów w siedmiu prowincjach. Ogień w kantonie Quilanga na południu kraju pojawił się 23 sierpnia. Od tamtej pory spłonęło co najmniej 4,8 tysiąca hektarów lasów i upraw - przekazał portal Primicias, powołując się na komunikat władz. Media poinformowały, że to największy pożar w Ekwadorze od lat.