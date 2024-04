Widać duże ochłodzenie. "Wszyscy odczujemy je bardzo mocno"

"Zimno będzie podążać w głąb Europy"

- To jest zapowiedź naszej pogody od przyszłego tygodnia. Ten niż ma w pakiecie zimne powietrze, które na razie jest bardzo, bardzo daleko od nas, płynie po północnych krańcach kontynentu, ale w miarę przesuwania się tego niżu, to zimno będzie też podążać w głąb Europy - mówił.

Duże ochłodzenie po weekendzie

- Będzie to ochłodzenie duże i wszyscy odczujemy je bardzo mocno. Od poniedziałku temperatura będzie spadać - podkreślał Wasilewski. Jak dodał, "o ile jeszcze w poniedziałek może być jeszcze 12-13 stopni, to w kolejnych dniach i nocach temperatura jeszcze spadnie". W ciągu dnia termometry będą pokazywać około 10 st. C, nocami na przeważającym obszarze Polski temperatura obniży się do 2-3 st. C, a na wschodzie będzie około 0 st. C.