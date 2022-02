W Morzu Czerwonym odkryto osuwisko liczące 500 lat. Może wywołać potężne tsunami

- Od razu zdałem sobie sprawę, że to, na co patrzymy, jest wynikiem działania jakiejś siły geologicznej, która naruszyła dno morskie - powiedział Purkis. Dalsze badania wykazały, że było to dzieło podmorskiego osuwiska, które prawdopodobnie wywołało 10-metrowe fale, które uderzyły w egipskie wybrzeże około 500 lat temu.

Obecnie fragment ziemi wciąż znajduje się na krawędzi, a jeśli się osunie, co sugerują modele, może wywołać potężne tsunami, dwukrotnie większe od poprzedniego. Nawet jeśli w regionie występują trzęsienia ziemi, rzadko wywołują one fale tak ogromnych rozmiarów. - Wystarczy mały wstrząs w niewłaściwym miejscu i fragment lądu może się zawalić, prowadząc do znacznie większego tsunami niż to, które miało miejsce 500 lat temu - wyjaśniał naukowiec. - W tym rejonie Egiptu, jak również w Arabii Saudyjskiej, które tak szybko się rozwijają, występują pewne zagrożenia, które nie zostały wcześniej rozpoznane. Trzeba je rozpoznać, aby uniknąć katastrofy w przyszłości - dodał.