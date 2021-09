Zmiany klimatu w USA. Eksperci: miasta nie są na nie przygotowane

Huragan Ida i burza tropikalna Henri, które uderzyły w USA w odstępie tygodnia pod koniec sierpnia pobiły rekordy opadów deszczu. Pod wodą znalazło się mnóstwo ulic i domów. Klimatolodzy za te ekstremalne zjawiska winią zmiany klimatu i ostrzegają, że amerykańskie miasta nie są na nie gotowe. - Infrastruktura nie jest przygotowana nawet na nasz obecny klimat, a co dopiero na klimat jutra - powiedział klimatolog Kim Cobb, dyrektor Programu Zmian Globalnych w Georgia Institute of Technology.

Klimatolodzy ostrzegają przez lata, że im większe ocieplenie planety powodują ludzie, tego rodzaju ekstremalne zdarzenia opadowe będą występować z coraz większą częstotliwością i intensywnością. A w wielu częściach kraju istniejąca dziś infrastruktura została zbudowana dla klimatu, który już nie istnieje - zauważyła w niedzielę telewizja CNN. Wskazała na śmiercionośne fale upałów, które przyczyniły się w rejonie północno-zachodniego Pacyfiku do pustoszących ten obszar pożarów. Szkody wyrządzone przez Idę na terytorium od Luizjany po Nowy Jork, uznała za najnowszą z serii katastrofalnych wydarzeń.

Powódź w Nowym Jorku

Ida jako huragan czwartej kategorii uderzył w Luizjanę 29 sierpnia, a w ciągu kolejnych dni jego pozostałości dotarły do północno-wschodniej części USA. Jak dodała CNN, kiedy zrzuciły około 200 litrów wody na metr kwadratowy na część Nowego Jorku, władze i meteorolodzy wydawali się być oszołomieni spowodowaną tym niszczycielską powodzią. - To jest najmocniejsze ostrzeżenie, jakie może nas spotkać. Musimy teraz dostrzec nagłość, z jaką pojawiają się burze i ich skutki - mówił burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio.

Katastrofa klimatyczna. Klimatolog: amerykańskie miasta nie są na nią gotowe

Klimatolog Kim Cobb, dyrektor Programu Zmian Globalnych w Georgia Institute of Technology, cytowany przez ABC ostrzegł, że Nowy Jork, podobnie jak wiele innych miast, wyraźnie nie jest przygotowany do radzenia sobie z katastrofami klimatycznymi i pogodowymi, jak Ida. - W południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych - Luizjanie i Missisipi - infrastruktura nie jest przygotowana nawet na nasz obecny klimat, a co dopiero na klimat jutra. Tego rodzaju skutki klimatyczne będą się pogarszać z każdym kolejnym przyrostem ocieplenia - przewidywał.