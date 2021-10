Wyciek ropy u wybrzeży Kalifornii. Plama długa na ponad 10 kilometrów, martwe ptaki i ryby na plaży

CNN informuje, że doszło do wycieku trzech tysięcy baryłek ropy, co równa się ponad 470 tysiącom litrów. "Obecnie plama ropy mierzy około 5,8 mili morskiej (około 10,5 kilometra) długości" - przekazały władze w komunikacie cytowanym przez stację. Plama obejmuje obszar ponad 33 kilometrów kwadratowych.

Wyciek ropy w USA. "Prawdopodobnie w rezultacie uszkodzenia rurociągu"

"Amerykańska Straż Przybrzeżna kieruje działaniami podjętymi z powodu wycieku obejmującego około 5,8 mili morskiej pomiędzy Huntington Beach Pier a Newport Beach. Wyciek nastąpił prawdopodobnie w rezultacie uszkodzenia rurociągu z zakładu obsługiwanego przez Beta Offshore" - pisze dziennik "Times of San Diego".

Jak podkreśla gazeta, wyciek spowodował poważne szkody ekologiczne w wodach u wybrzeży Huntington Beach. "Sprzęt do skimmingu (technika usuwania ropy z powierzchni wody) i wysięgniki zostały rozmieszczone, aby zapobiec przedostaniu się ropy do rezerwatu Bolsa Chica i terenów podmokłych Huntington Beach (...)" - podkreśla "Times of San Diego".