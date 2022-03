Lodowe "tsunami" wdarło się na ląd i uszkodziło domki nad jeziorem

Ogromne zwały lodu wdarły się na ląd nad brzegiem jeziora Winnebago w amerykańskim stanie Wisconsin i uszkodziły co najmniej dwa domki letniskowe w miejscowości Oshkosh.

Na zdjęciach widać duże bryły lodu zgromadzone na brzegu jeziora i tuż przed domkami. Lód nie uszkodził budynków tylko od zewnątrz, ale dostał się też do środka, uszkadzając meble.

Nad jeziorem Winnebago do takiego zjawiska dochodzi dosyć często, jednak według lokalnych mediów w tym miejscu podobne szkody nie wystąpiły od 40 lat. Jak dodają miejscowi dziennikarze, wysokość lodu sięgnęła trzech metrów.

Lodowe "tsunami"

Do powstania lodowego "tsunami" przyczyniają się takie zjawiska, jak silny wiatr, prądy morskie i wahania temperatury powietrza. Najczęściej występuje ono w okresie od późnej zimy do połowy wiosny, gdy lód zaczyna topnieć w wyniku rosnącej temperatury. Pokrywa lodowa zaczyna się poruszać i rozpadać na mniejsze bryły pod wpływem wiatru.

Przy silnym wietrze, gdy masy lodu dotrą do lądu, mogą nie zatrzymać się na brzegu, a przemieszczać się w głąb, co jest trudne do powstrzymania i stwarza poważne niebezpieczeństwo. Lód może gromadzić się nawet na wysokość 12 metrów.