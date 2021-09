Sztuczna komórka o supermocy. Potrafi "zjeść" bakterie E. coli

Aktywny transport

Jak tłumaczą naukowcy, podstawowe funkcje żywych komórek to pozyskiwanie energii oraz - z jej pomocą - pobieranie, przetwarzanie i usuwanie ze swojego wnętrza materii. Różne substancje często muszą być przekazywane w stronę od większego stężenia do mniejszego. Mamy wtedy do czynienia z tak zwanym transportem aktywnym, do którego potrzebna jest energia. Dzięki niemu, tłumaczą badacze, komórki pobierają na przykład aminokwasy, glukozę, czy usuwają toksyczne związki.