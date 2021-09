Dziecko zmarło po zakażeniu "mózgożerną" amebą

W północnym Teksasie w Stanach Zjednoczonych 5 września do szpitala w Arlington trafiło dziecko z ostrym pierwotnym amebowym zapaleniem mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, czyli infekcją wywoływaną przez pierwotniaka Naegleria fowleri - przekazała placówka. Naegleria fowleri to jednokomórkowy organizm żyjący w wodach słodkich, choć można go znaleźć także w wodzie w nieprawidłowo utrzymywanych basenach. W organizmie człowieka powoduje infekcję po przedostaniu się razem z wodą przez nos. Następnie dociera do mózgu, gdzie niszczy tkankę, co prowadzi do śmierci.