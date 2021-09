"Historyczne wydarzenie pogodowe" i stan wyjątkowy w Nowym Jorku. Przez to, co zostało z huraganu Ida

Do Nowego Jorku, Maryland i New Jersey dotarły pozostałości po huraganie Ida. Pojawiły się ulewy, które spowodowały, że spora część jednego z największych amerykańskich miast znalazła się pod wodą. W sąsiednich stanach doszło do tornad.

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio wydał w środę wieczorem decyzję o wprowadzaniu stanu wyjątkowego, w związku z tym, co nazwał "historycznym wydarzeniem pogodowym". Przez miasto przetoczyły się rekordowo wysokie opady deszczu. Aura doprowadziła do powodzi i utrudniła poruszanie się po mieście.

W czwartek rano burmistrz miasta Passaic w stanie New Jersey Hector Lora poinformował, że w powodzi zginęła co najmniej jedna osoba. Był nią 70-letni mężczyzna, który podróżował samochodem mimo powodzi. Burmistrz wspomniał, że strażacy musieli interweniować w jeszcze dwóch tego typu sytuacjach, jednak ludzi udało się ocalić.

Zniszczone domy

W części stanów New Jersey i Pensylwania doszło do tornad. Według lokalnych mediów żywioł, który pojawił się w miejscowości Mullica Hill w New Jersey zniszczył co najmniej dziewięć domów. Na lotnisku Newark doszło do "poważnej powodzi". Konieczne było zamknięcie portu, część lotów została wznowiona dopiero po północy.