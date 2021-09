Pierwsi ludzie w Ameryce Północnej mogli być dużo wcześniej. "Dowody są bardzo przekonujące"

Pierwsi ludzie na tereny Ameryki Północnej dotarli tysiące lat wcześniej niż do tej pory zakładano - wynika z najnowszych odkryć archeologów. Na obszarze parku narodowego White Sands w stanie Nowy Meksyk w Stanach Zjednoczonych odkryto skamieniałe ślady stóp, których wiek szacowany jest nawet na 23 tysiące lat.

Z wykorzystaniem datowania radiowęglowego stwierdzono, że odciski liczą od 21 do nawet 23 tysięcy lat. To najstarsze ślady stóp znalezione w USA.

Pierwsi ludzie w Ameryce Północnej. Nowe badanie

Ślady zostały zakopane w warstwach gleby. Jak ustalili naukowcy, należały one do różnych osób, głównie dzieci w wieku od 9 do 14 lat.