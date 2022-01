Korek na 80 kilometrów. Niektórzy spędzili w nim prawie 20 godzin

Wielu kierowców spędziło noc w samochodzie

Wielu kierowców zostało zmuszonych do spędzenia nocy w samochodzie przy temperaturze dochodzącej do -9 stopni Celsjusza, niektórym skończyła się nawet benzyna. Jednym z nich był senator Tim Kaine.

We wtorek rano udało się częściowo odblokować ruch na drodze w kierunku północnym. "To bezprecedensowa sytuacja i staramy się w dalszym ciągu stopniowo usuwać ciężarówki z drogi" - oznajmił we wtorek w oświadczeniu Departament Transportu Wirginii. Gubernator stanu Ralph Northam zapowiedział uruchomienie specjalnych stacji do ogrzania się dla kierowców, a także wysłanie SMS-owego alertu z informacjami o tym, jak otrzymać pomoc. We wtorek rano miejscowe służby zaczęły rozdawać kierowcom koce i żywność.