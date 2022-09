Koncert Lady Gagi przerwany. "Nie chcę narażać waszego życia na niebezpieczeństwo"

Lady Gaga musiała przerwać swój ostatni koncert, będący częścią trasy "The Chromatica Ball". Podczas koncertu w Miami na Florydzie rozpętała się burza z piorunami. - Nie wiem co bym zrobiła, gdyby komukolwiek z publiczności lub komuś z mojej ekipy coś się stało - mówiła później amerykańska piosenkarka na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Koncert odbywał się w sobotę na stadionie Hard Rock w Miami. Gdy nadeszła burza, piosenkarka zwróciła się do 65 tysięcy osób zebranych pod sceną, mówiąc że "koncert musi zostać na chwilę przerwany" i radząc im, by poszukały schronienia. Stadion, na którym odbywało się wydarzenie, ma tylko częściowe zadaszenie. Fani piosenkarki zebrali się w tym miejscu i odśpiewali jej piosenkę "Rain On Me".