Jeleń staranował drzwi i zdemolował dom. Nagranie

Rodzina z Georgii (USA) doznała szoku na widok rozbitych drzwi i zdemolowanego wnętrza swojego domu. Zaskoczenie było jeszcze większe, kiedy się okazało, kto jest za to odpowiedzialny. Na nagraniu z kamery monitoringu widać jelonka, który z impetem taranuje wejście i wpada do środka.

Niespodziewane odwiedziny dzikiego zwierzęcia sfilmowała kamera zamontowana przy wejściu do jednego z domów w okilicach Atlanty w amerykańskim stanie Georgia. Na nagraniu widać, jak rozpędzony młody jeleń przebija się przez drzwi i wpada do wnętrza domu. Wszystko to pod nieobecność gospodarzy.

"Nagranie z kamery rozwiązało tajemnicę"

- Gdyby nie to nagranie, pewnie nikt by nam nie uwierzył. Mąż wrócił do domu. Drzwi rozbite, pełno szkła. Wnętrze domu zdemolowane. Ale policja nie znalazła sprawcy. A my sprawdziliśmy, że z domu nic nie zginęło. Dopiero nagranie z kamery rozwiązało tajemnicę - opowiadała właścicielka domu. - Wygląda na to, że zwierzę po 45 sekundach wybiegło na zewnątrz całe i zdrowe. Może ma ból głowy po staranowaniu drzwi, a my ból głowy przez sprzątanie zdemolowanego mieszkania - dodał mężczyzna.