W tych miejscach na słońce trzeba uważać szczególnie

Wtorek i środa to dni, na które przypada kulminacja fali upałów. Dziś temperatura wyniesie od 30 do 35 stopni Celsjusza. Należy pamiętać, że są to wartości prognozowane w cieniu, a najbliższe godziny zapowiadają się słonecznie. Niebo w wielu regionach może być bezchmurne. To pogoda niebezpieczna dla naszego zdrowia i życia. Specjaliści przypominają, aby w takie dni unikać przebywania w pełnym słońcu w godzinach 11-16. Nadmierne opalanie jest szkodliwe, może powodować raka skóry, zaćmę i obniżenie odporności biologicznej.