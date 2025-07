Ulewy w Polsce. Ranni druhowie, tysiące interwencji. "Najgorsze już za nami"

Trudna sytuacja na północy kraju

Ponad trzy tysiące interwencji

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek przekazał, że w poniedziałek straż pożarna przeprowadziła łącznie 3079 interwencji. Najwięcej odnotowano w województwach pomorskim - 755 i śląskim - 694. Od północy do godziny 8 we wtorek odnotowano natomiast 278 zdarzeń. - One kumulują się na północy kraju - podkreślił. Dodał, że od 27 do 29 lipca odnotowano ponad cztery tysiące zdarzeń, do których zaangażowanych zostało dwa tysiące pojazdów i osiem tysięcy ratowników PSP oraz cztery tysiące pojazdów i 16 tysięcy ratowników druhów OSP. Jak zaznaczył, w poniedziałek - tak jak w niedzielę - lekko rannych zostało dwóch ratowników. - W województwie wielkopolskim w mieście Turek druh z OSP Tuliszków, podczas usuwania konarów drzew, doznał uszkodzenia stawu skokowego oraz w województwie świętokrzyskim w mieście Dzierzgów doszło do zasłabnięcia druha z OSP Dzierzgów podczas pompowania wody z posesji - przekazał.