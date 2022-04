Ulewa, gwałtowna powódź i wiele zalanych domów

Do gwałtownej powodzi doszło wskutek intensywnych opadów deszczu w mieście Kars na północnym wschodzie Turcji. Mieszkańcy mówią o dużych stratach materialnych.

Jak opowiadał w czwartek jeden z poszkodowanych mieszkańców, wszystkie sprzęty wyniósł wcześniej do piwnicy, ale woda, która wlała się do domu, spowodowała mimo to wiele strat. Mężczyzna relacjonował, że w jego domu nie zostało nic, "nawet od jedzenia".