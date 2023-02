Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Na śpiących ludzi zawalały się sufity domów, na zewnątrz panował mróz

Trzęsienie ziemi nawiedziło w poniedziałek Turcję, Syrię, a także Liban. Zginęło kilkaset osób, a zdaniem doktora Wojciecha Wilka, prezesa fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, liczba ofiar śmiertelnych będzie rosła. By pomóc poszkodowanym, do Turcji ruszają polscy strażacy.

- Pierwszą rzecz, którą robię, to sprawdzam jaka jest magnituda, czyli siła trzęsienia ziemi. Po drugie ustalam, jak głęboko pod powierzchnią było ognisko. W przypadku tego trzęsienia mówimy o magnitudzie 7,8 i ognisku położonym około 20 kilometrów pod powierzchnią, czyli bardzo płytko, przez to wstrząsy na powierzchni są bardziej odczuwalne. Po trzecie sprawdzam, gdzie to jest, gdzie było epicentrum - mówił w poniedziałek rano na antenie TVN24 doktor Wojciech Wilk, prezes fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

- Ja osobiście jestem przerażony z tego powodu, że epicentrum tego trzęsienia ziemi w Turcji miało miejsce około 30-50 kilometrów od półmilionowego miasta Gaziantep, w którym mieszkałem - mówił. Dodał, że liczba ofiar może zbliżyć się do tysiąca. - Jeśli w kilka godzin po katastrofie mówimy o setkach ofiar w Turcji i Syrii, to ta liczba w ciągu najbliższych godzin będzie się szybko zwiększać - mówił Wilk.

Trzęsienie ziemi w Turcji

Pomoc Polskich strażaków w Turcji

- Nasz praca będzie polegać na poszukiwaniu w gruzowiskach poszkodowanych i zaginionych osób, które mogą być uwięzione. Posiadamy sprzęt, wiedzę i doświadczenie z poprzednich lat, bo byliśmy na różnych misjach poza granicami naszego kraju - powiedział na antenie TVN24 młodszy brygadier Grzegorz Borowiec z Komendy Głównej Straży Pożarnej, który pojedzie do Turcji. - Wiemy, w jaki sposób lokalizować osoby poszkodowane, mamy do tego sprzęt i specjalnie przeszkolone psy - zauważył. Dodał, że ma nadzieję, że uda się wspomóc Turcję i odnaleźć żywe, poszkodowane osoby.

Jak będzie wyglądała praca polskiej grupy? - Jesteśmy przygotowani do tego, żeby zaraz po wylądowaniu rozpocząć działania. Mamy cztery zespoły w składzie całej naszej grupy, które zajmują się typowo poszukiwaniem. Do tego mamy całą logistykę i zespół do koordynacji. Już teraz zaczynamy, jeszcze przed przyjazdem, koordynować nasze działania z innymi grupami ratowniczymi - mówił Borowiec. - Z tego co wiemy grupa holenderska też dostała potwierdzenie przyjęcia oferty pomocy, Rumunia oczekuje cały czas na informacje. Ten odzew będzie spory - dodał młodszy brygadier.