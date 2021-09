Trzecie najcieplejsze lato w tym wieku. IMGW podsumował warunki klimatyczne w Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podsumował warunki klimatyczne w sierpniu oraz w okresie letnim od czerwca do sierpnia w Polsce. Jak wynika z ustaleń synoptyków, tegoroczne lato było trzecim najcieplejszym w XXI wieku.

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, średnia obszarowa temperatura powietrza w sierpniu 2021 roku wyniosła 17 stopni Celsjusza i była o 1,5 stopnia niższa od średniej wieloletniej dla tego miesiąca (klimatologiczny okres normalny 1991-2020). Tegoroczny sierpień należy zaliczyć do miesięcy anomalnie chłodnych. Najcieplejszymi regionami Polski była zachodnia część Pasa Nizin (średnia obszarowa temperatura 17,5 st. C, niższa od normy o 1,5 stopnia), najchłodniejszym zaś Sudety (18 st. C, niższa od normy o 1,3 stopnia).

"Warunki termiczne w Pasie Pobrzeży i Wybrzeży Południowobałtyckich oraz w Sudetach sklasyfikowano jako bardzo chłodne, w Karpatach jako chłodne, a w pozostałych krainach klimatycznych jako anomalnie chłodne " - podają synoptycy.

Wartości średniej obszarowej temperatury powietrza oraz klasyfikacja termiczna w sierpniu 2021 r. w poszczególnych regionach klimatycznych Polski IMGW

Synoptycy przekazali, że według klasyfikacji rangowej średniej temperatury miesięcznej, obejmującej okres od 1951 roku, tegoroczny sierpień 2021 plasuje się na 31. pozycji. Był to dwudziesty najcieplejszy sierpień w XXI wieku (różnica między najcieplejszym sierpniem 1973 r. wyniosła aż 3,7 stopnia C). Najniższą średnią temperaturą obszarową charakteryzował się ten miesiąc w 1973 roku (13,4 st. C).

Klasyfikacja warunków termicznych w Polsce w sierpniu, w okresie 1951-2021, na podstawie norm okresu normalnego 1991-2020 IMGW

Przestrzenne zróżnicowanie temperatury powietrza w sierpniu pokazuje, że wartość średniej miesięcznej temperatury powietrza na całym obszarze Polski (poza regionami górskimi) wyniosła powyżej 15 st. C (próg termicznego lata). Najchłodniejszymi regionami były Sudety i Karpaty, a także centralna część Pojezierza Kaszubskiego i Pojezierze Suwalskie.

Jak podali synoptycy, najwyższą temperaturę powietrza (31,8 st. C) odnotowano 15 sierpnia w Rzeszowie (informacja dotyczy jedynie stacji synoptycznych). Najcieplejsze dni miesiąca zanotowano na większości stacji między 13 a 16 sierpnia, wówczas w południowej części Polski przekraczały one 30 st. C. Jedynie w Tatrach wystąpiły temperatury ujemne - 25 sierpnia na Kasprowym Wierchu zanotowano - 1,0 st. C. Z kolei na Śnieżce minimalna temperatura wyniosła 1,6 st. C (17.08).

Mimo że sierpień był miesiącem anomalnie chłodnym, to występujący od szeregu lat silny wzrostowy trend temperatury powietrza na obszarze Polski nie został zatrzymany - argumentuje IMGW. Tylko od 1951 roku wzrost temperatury w tym miesiącu szacowany jest na 2,4 st. C. Wartość współczynnika trendu jest zróżnicowana w poszczególnych regionach klimatycznych kraju. Najsilniejszy wzrost temperatury powietrza w sierpniu (nieco ponad 2,7 st. C) występuje na obszarze Karpat, najsłabszy - w Pasie Pobrzeży i Wybrzeży (2,2 st. C).

Jakie było lato 2021. IMGW podsumowuje

Jak podał IMGW, średnia obszarowa temperatura powietrza latem 2021 r. w miesiącach czerwiec-sierpień wyniosła tylko 19,1 st. C i była o 1,1 st. C wyższa od średniej wieloletniej wartości temperatury dla tego miesiąca (klimatologiczny okres normalny 1991-2020).

Tegoroczne lato należy zaliczyć do sezonów anomalnie ciepłych. Najcieplejszym regionem Polski było Podkarpacie (średnia obszarowa temperatura wyniosła 19,7 st. C, była wyższa od normy o 1,0 stopnia), najchłodniejszym zaś Sudety (17,5 st. C, była wyższa od normy tylko o 0,5 stopnia). Największe różnice obserwowano w Pasie Pobrzeży i Wybrzeży Południowobałtyckich - tam było cieplej aż o 1,4 st. C od normy wieloletniej.

Wartości średniej obszarowej temperatury powietrza oraz klasyfikacja termiczna lata 2021 r. w poszczególnych regionach klimatycznych Polski IMGW

Jak podali synoptycy z IMGW, według klasyfikacji rangowej średniej temperatury miesięcznej, obejmującej okres od 1951 r., sezon letni 2021 r. plasuje się na czwartej pozycji. Było to trzecie najcieplejsze lato w XXI wieku (różnica między najcieplejszym latem w 2019 r. wyniosła 0,8 stopnia C). Najniższą średnią temperaturą obszarową charakteryzował się ten sezon w 1962 r. (15,3 st. C).

Klasyfikacja warunków termicznych w Polsce latem, w okresie 1951-2021, na podstawie norm okresu normalnego 1991-2020 IMGW

Przestrzenne zróżnicowanie temperatury powietrza latem pokazuje, że wartość średniej temperatury powietrza na całym obszarze Polski (poza regionami górskimi) wyniosła powyżej 15 st. C (próg termicznego lata) - przekazał IMGW. Wskaźnik anomalii, czyli odchylenia od wartości wieloletnich średnich miesięcznych z okresu 1991-2020, zawierał się granicach 0,5-1,5 st. C. Obszar położony na północ i wschód od umownej linii Poznań - Łódź - Zamość był nieznacznie cieplejszy od tego położonego na południe i zachód.

Występujący od szeregu lat silny wzrostowy trend temperatury powietrza na obszarze Polski został w okresie lata umocniony. Tylko od 1951 roku wzrost temperatury w sezonie letnim szacowany jest na nieco powyżej 2 st. C - zaznacza IMGW.

Klasyfikacja warunków pluwialnych w Polsce w sierpniu, w okresie 1951-2021, na podstawie norm okresu normalnego 1991-2020 IMGW

Jakie były opady w sierpniu

Obszarowo uśredniona suma opadu atmosferycznego w sierpniu w Polsce wyniosła 140,1 litrów wody na metr kwadratowy, co stanowiło 212 procent normy dla tego miesiąca określonej na podstawie pomiarów w latach 1991-2020.

Jak podał IMGW, sierpień 2021 roku charakteryzował się przestrzennym zróżnicowaniem warunków pluwialnych na obszarze całego kraju w zakresie od 90 do 270 l/mkw. Najniższe opady wystąpiły w północnej i środkowej części zachodniej Polski oraz w centralnej części Wielkopolski. Najwyższe miesięczne sumy opadów odnotowano na Podhalu i w Tatrach, a także w wyżej położonych rejonach Bieszczad. Opady w sierpniu zawierały się w przedziale 140-350 procent normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Klimatyczny Bilans Wodny (różnica pomiędzy wysokością opadów a parowaniem potencjalnym) w sierpniu 2021 roku IMGW

Autor:dd

Źródło: IMGW