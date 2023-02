Ta czarna kropka to Merkury. Na nagraniu widać jego przejście na tle tarczy Słońca

Sonda Solar Orbiter zaobserwowała tranzyt Merkurego na tle Słońca. Zjawisko to było dla sondy okazją do skalibrowania instrumentów - informuje Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).

Merkury na tle Słońca na nagraniu

Moment pojawienia się planety na tle Słońca uchwyciło urządzenie on nazwie PHI (Polarimetric and Helioseismic Imager). Za sprawą instrumentu EUI (Extreme Ultraviolet Imager) możemy obserwować najbliższą planetę Słońca w ruchu. Na kilkusekundowym nagraniu opublikowanym przez ESA widoczna jest ona jako czarny dysk po prawej stronie od naszej dziennej gwiazdy. Wyraźnie odróżnia się od plam słonecznych widocznych w górnej części obrazu.

Natomiast urządzenie SPICE (Spectral Imaging of the Coronal Environment) pozwoliło spojrzeć na różne warstwy atmosfery Słońca, spośród których każda charakteryzuje się inną temperaturą.

Przydatne tranzyty

Zjawiska tranzytów planet używane są przez astronomów do wielu celów. W poprzednich wiekach wykorzystywano je do obliczania rozmiarów Układu Słonecznego. W ostatnim czasie okazują się skutecznym sposobem na znajdowanie planet krążących wokół gwiazd. Kiedy planeta przemieszcza się przed tarczą gwiazdy, jej jasność maleje. Regularność tego zjawiska pozwala obliczyć rozmiar planety oraz jej orbitę.

Europejska Agencja Kosmiczna wykorzystuje tranzyty planetarne do badań nad egzoplanetami, czyli planetami pozasłonecznymi, w misji CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Satellite). W bliskiej przyszłości misja PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) ma korzystać z danych uzyskanych dzięki obserwacji tranzytów do poszukiwania planet wielkości Ziemi w strefach obejmujących milion gwiazd. W 2029 r. teleskop ARIEL (Atmospheric Remote-sensing Infrared Infrared Exoplanet Large-survey) ma wykorzystać tranzyty w celu badania atmosfer około tysiąca znanych egzoplanet.