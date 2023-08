Swetry, piece i leki na przeziębienie znikają ze sklepów w tropikalnym państwie

Lezące na południowym Pacyfiku wyspy Tonga doświadczają wyjątkowo zimnej pogody. Wyprzedają się swetry i leki na przeziębienie - napisał w środę portal dziennika "The Guardian". Podczas gdy zwykle temperatura w miesiącach zimowych utrzymuje się w okolicach 20 stopni Celsjusza, teraz spada ona do około 10 stopni.

Już w ubiegłym miesiącu Tonga Meteorological Services (TMS), lokalne służby meteorologiczne, ostrzegały państwo leżące na południowym Oceanie Spokojnym, pomiędzy Nową Zelandią a Hawajami, przed zimnymi nocami, niższymi opadami deszczu i większym niż zwykle ryzykiem cyklonów tropikalnych. Według prognoz w następnym tygodniu temperatura w niektórych miejscach może spadać do 10 st. C.

Pod koniec lipca w miejscowości Lapaha na wyspie Tongatapu obniżyła się ona do 9,3 st. C. Rekord zimna w całym Królestwie Tonga to 8,7 st. C. Został ustanowiony we wrześniu 1994 roku.