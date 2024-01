Śnieg zasypał pałac kaczek, więc zamieszkały w luksusowym hotelu

Po obfitych opadach śniegu kaczki zamieszkały w hotelu Peabody w Memphis w stanie Tennessee. Nie są to jednak przypadkowi goście, ale prawdziwi celebryci - wytresowane ptaki od lat stanowią jedną z miejskich atrakcji. Zwierzęta pozostaną w cieple tak długo, jak będzie to konieczne.

Kaczki są jednym z symboli hotelu Peabody w mieście Memphis. Od dekad grupka doskonale wytresowanych zwierząt codziennie maszeruje przez hotelowe lobby, by wykąpać się w marmurowej fontannie. Widowisko to stało się popularne wśród turystów, szczególnie tych najmłodszych. W przerwach między paradami ptaki leniuchują w urządzonym na dachu "kaczym pałacu", ale teraz ich plany zostały pokrzyżowane przez pogodę.

Zamarznięty "kaczy pałac"

Zima zawitała na dobre do stanu Tennessee, a wraz z nią opady śniegu. Trudne warunki pogodowe sprawiły, że "kaczy pałac" zamarzł. Warunki były niebezpieczne dla ptaków, dlatego właściciele hotelu zdecydowali się przenieść kaczki z pomieszczenia na dachu do znacznie cieplejszego hotelu. W ptasiej przeprowadzce brał udział treser zwierzaków, Kenon Walker, który na co dzień opiekuje się nimi podczas marszów.