Szlaki do Doliny Pięciu Stawów znów otwarte. Ale "lawinowa dwójka nie oznacza, że jest bezpiecznie"

Szlakami do Doliny Pięciu Stawów Polskich od środy ponownie można wędrować - poinformował Tatrzański Park Narodowy. Z powodu dużego zagrożenia lawinowego i zejścia kilka potężnych lawin szlaki od 3 lutego były zamknięte, blokowały je zwały śniegu i powalone drzewa. W Tatrach obowiązuje lawinowa "dwójka".

Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego musieli udrożnić zielono znakowany szlak turystyczny na odcinku Wodogrzmoty Mickiewicza - Wielki Staw w Dolinie Pięciu Stawów Polskich oraz czarno znakowany szlak z Doliny Roztoki do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.

Szlaki do Doliny Pięciu Stawów Polskich udrożnione

"Szlaki do Doliny Pięciu Stawów Polskich udrożnione. Od środy można nimi wędrować. Panuje lawinowa dwójka, to jednak w żadnym razie nie oznacza, że jest bezpiecznie! Przy lawinowej dwójce zdarza się najwięcej wypadków" - ostrzega Tatrzański Park Narodowy.

Lawiny w Tatrach

3 lutego z uwagi na duże zagrożenie lawinowe i po samoistnym zejściu potężnej lawiny z Marchwicznego Żlebu do Morskiego Oka, popularna droga nad Morskie Oko oraz szlaki do Doliny Pięciu Stawów Polskich, Doliny Roztoki oraz odcinek niebieskiego szlaku z Palenicy Białczańskiej zostały zamknięte. Od wtorku turyści mogą wędrować szlakiem z Palenicy Białczeńskiej do Morskiego Oka.