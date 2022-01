Plama ropy naftowej zagraża popularnej turystycznej wyspie i rafie koralowej

Plama na blisko 70 kilometrów kwadratowych

We wtorek spółka SPRC, do której należy uszkodzona podwodna rura, poinformowała, że nurkowie wykryli awarię elastycznego węża, będącego częścią instalacji służącej do wyładunku ropy z tankowców. Choć awarię usunięto tej samej nocy, do wody trafiło około 50 tysięcy litrów ropy.