Biały lis znaleziony w metrze. Mógł być czyimś zwierzęciem domowym

Nie dał się przekupić

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci rozpoczęli przygotowania do akcji odławiania lisa. Zabrali niezbędny sprzęt i wybrali się na miejsce. Przy wsparciu pracowników metra udało im się złapać lisa na klatce schodowej.

Nie było to jednak takie proste. Policjanci wabili lisa kawałkiem kiełbaski. I o ile zwierzę było chętne na małą przekąskę, to już do klatki nie chciało wejść. Konieczne było więc umieszczenie przynęty w kojcu. Gdy lis znalazł się w środku, policjanci stojący kilka metrów dalej pociągnęli za linkę i zamknęli klapkę.