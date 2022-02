Światowy Dzień Chorób Rzadkich. W Polsce cierpi na nie kilka milionów pacjentów

Na choroby rzadkie choruje do trzech milionów Polaków 15.05. | Skóra na ciele może pękać tworząc pęcherze; głód może na trwałe obniżać iloraz inteligencji; chłód może doprowadzać do bolesnych oparzeń. Tylko w Polsce na choroby rzadkie cierpi co dziesiąta osoba - często nawet o tym nie wiedząc. Ale ludzi niezdiagnozowanych jest więcej. - Mamy do dwóch milionów chorych na cukrzycę, którzy nie wiedzą, że są chorzy. Wie pan, czemu nie wiedzą? Bo nikt ich nigdy nie przebadał – mówi profesor Maciej Szmitkowski. TVN24 Łódź