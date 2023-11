Susza w Amazonii jest największa od 120 lat

Zdaniem ekspertów największa od 120 lat susza i ponadprzeciętnie wysoka temperatura w dorzeczu Amazonii, którego łączna powierzchnia wynosi siedem milionów kilometrów kwadratowych, to następstwo zmian klimatu. Dodatkowo na pogodę może wpływać też zjawisko El Nino.

Przez niski poziom wód wyłączono elektrownie wodną

Poziom wody w wielkiej amazońskiej Rio Negro opadł tak bardzo, że trzeba było wyłączyć jedną z największych południowoamerykańskich elektrowni wodnych - San Antonio. W głównym ośrodku przemysłowym brazylijskiej Amazonii, portowym mieście Manaos, przerwy w dostawach prądu powodują przestoje w produkcji w miejscowych fabrykach. Z tego samego powodu do czasowych wyłączeń prądu dochodziło już w dwudziestu czterech z sześćdziesięciu dwóch gmin w Amazonas. Szef brazylijskiego Ministerstwa Integracji Narodowej Waldez Goes poinformował w środę, że z powodu tych trudności "ucierpiało w brazylijskich zakładach produkcyjnych pół miliona pracowników, a stu tysiącom trzeba było udzielić pomocy materialnej". Wiceprezydent Brazylii Geraldo Alckmin, który odwiedził Amazonię, zapowiedział pogłębienie rzek Amazonii, by przywrócić żeglugę na tych ważnych szlakach wodnych oraz pomoc finansową dla ludności regionu. Obiecał również pomoc materialną miejscowym gospodarstwom rolnym. - Zmiany klimatu przebiegają w sposób niekontrolowany, Amazonia ponosi koszty tych procesów, a blisko czterdziestostopniowe upały w okresie wiosennym spowodowały zjawisko śnięcia ryb na ogromną skalę, a ponadto zginęło dziewięćset różowych delfinów - powiedziała w wywiadzie dla mediów brazylijskich Marina Silva, szefowa Ministerstwa Środowiska.