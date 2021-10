"Cześć Merkury!". Sonda BepiColombo zbliżyła się do pierwszej planety Układu Słonecznego

Jedynie 200 kilometrów dzieliło w piątek sondę BepiColombo od powierzchni Merkurego. Statek wykonał kilka zdjęć pierwszej planety Układu Słonecznego, jednak na razie udostępniono tylko jedno z nich. Na kolejne lata planowane są kolejne podobne zbliżenia. Do końca 2025 roku sonda ma znaleźć się na stałe na orbicie planety.

Europejsko-japońska sonda BepiColombo po raz pierwszy zbliżyła się do Merkurego - pierwszej planety Układu Słonecznego.

Sonda przeleciała nad powierzchnią małej planety na wysokości zaledwie 200 kilometrów w piątek, po czym skierowała się z powrotem w głęboką przestrzeń kosmiczną. Inżynierowie pracujący nad misją planują jeszcze pięć podobnych przelotów. Za każdym razem chcą użyć grawitacyjnego przyciągania Merkurego do zmniejszenia prędkości sondy.

Celem jest, aby "Bepi" znalazł się na orbicie planety. Planowo ma nastąpić to do końca 2025 roku. W tym momencie sonda będzie poruszać się z prędkością 50 kilometrów na sekundę w stosunku do Słońca.