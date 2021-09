Próbował przemycić 200 jaszczurek do Egiptu. "Przez to mogą one wyginąć"

Na lotnisku w Somalii policja aresztowała mężczyznę, który próbował nielegalnie przewieźć 200 jaszczurek do Egiptu.

Jak przekazała we wtorek policja, nie wiadomo, dlaczego podejrzany próbował przemycić gady z kraju. - Eksportowanie dzikich zwierząt jest nielegalne, ponieważ przez to mogą one wyginąć - powiedział Gelle Hassan, oficer somalijskiej policji.