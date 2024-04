Zima nie daje za wygraną. Sypie na północy i południu

W poniedziałek rano opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem pojawiają się w niektórych miejscach nad morzem oraz na Suwalszczyźnie, a także na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Najbardziej obficie sypie od Katowic po Beskidy oraz od Myślenic po Tatry. Tam może spaść do 5 centymetrów śniegu.

To kolejny dzień z opadami śniegu. W weekend sypnęło również na południu kraju.

Płynie zimno i na razie się to nie zmieni

Do Polski dociera zimne arktyczne powietrze z północy Europy. Nad krajami bałtyckimi oraz nad Morzem Czarnym są położone układy niskiego ciśnienia, a nad północną częścią Oceanu Atlantyckiego rozbudowuje się wyż. - Takie położenie układów barycznych oznacza dla nas tylko możliwość napływu mas powietrza z północy, a więc jeszcze z nami ono zostanie - wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Chłód nie będzie opuszczał Polski co najmniej do połowy tygodnia. Długoterminowa prognoza pogody pokazuje, że cieplej zrobi się dopiero w weekend. Choć opadów śniegu w ciągu kolejnych dni się nie spodziewamy, za to będą pojawiać się opady deszczu. W niektórych miejscach opady okażą się obfite.