Polska pod śniegiem. Materiały Reporterów24

Obfite opady śniegu w Giżycku (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Kontakt24/ Bogumił

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

We wtorek w części Polski prognozowane są intensywne opady śniegu. Miejscami mogą występować także niebezpieczne zawieje i zamiecie, poważnie ograniczające widzialność. Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne IMGW oraz alert RCB.

Śnieg w Polsce. Materiały Reporterów24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia i nagrania z ośnieżonej Polski. Od wtorkowego poranka silnie sypało w Giżycku w woj. warmińsko-mazurskim. "Nadal sypie" - skomentował autor materiałów.

Tak wygląda Giżycko rano i nadal sypie (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Kontakt24/ Bogumił

W mazurskich Korszach wtorkowy poranek prezentował się malowniczo.

Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach Źródło: Kontakt24/ Zbyszek filip Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach Źródło: Kontakt24 - Manhattan Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach Źródło: Kontakt24 - Manhattan Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zima zawitała również do Pasłęka (woj. warmińsko-mazurskie).

Zima w Pasłęku (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Kontakt24/ Przemysław

Opady śniegu zanotowano także w województwie mazowieckim, niedaleko Gostynina.

Opady śniegu niedaleko Gostynina (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24/ Ola