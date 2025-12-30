Logo TVN24
Najnowsze

Polska pod śniegiem. Materiały Reporterów24

Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Obfite opady śniegu w Giżycku (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ Bogumił
Śnieżna aura opanowała północno-wschodnią Polskę. W wielu regionach od rana intensywnie sypie, a krajobrazy zrobiły się białe. Materiały otrzymaliśmy na Kontakt24.
We wtorek w części Polski prognozowane są intensywne opady śniegu. Miejscami mogą występować także niebezpieczne zawieje i zamiecie, poważnie ograniczające widzialność. Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne IMGW oraz alert RCB.

IMGW ostrzega. Tam od rana sypie śnieg i silnie wieje

IMGW ostrzega. Tam od rana sypie śnieg i silnie wieje

Prognoza
Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Polska

Śnieg w Polsce. Materiały Reporterów24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia i nagrania z ośnieżonej Polski. Od wtorkowego poranka silnie sypało w Giżycku w woj. warmińsko-mazurskim. "Nadal sypie" - skomentował autor materiałów.

Tak wygląda Giżycko rano i nadal sypie (Warmińsko-Mazurskie)
Tak wygląda Giżycko rano i nadal sypie (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ Bogumił
Obfite opady śniegu w Giżycku (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ Bogumił

W mazurskich Korszach wtorkowy poranek prezentował się malowniczo.

Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach

Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Źródło: Kontakt24/ Zbyszek filip
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zima zawitała również do Pasłęka (woj. warmińsko-mazurskie).

Zima w Pasłęku (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ Przemysław

Opady śniegu zanotowano także w województwie mazowieckim, niedaleko Gostynina.

Opady śniegu niedaleko Gostynina (Mazowieckie)
Opady śniegu niedaleko Gostynina (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24/ Ola

Autorka/Autor: ast

Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Zbyszek filip

Kontakt24ŚniegPolskaZima
