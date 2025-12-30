Polska pod śniegiem. Materiały Reporterów24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
We wtorek w części Polski prognozowane są intensywne opady śniegu. Miejscami mogą występować także niebezpieczne zawieje i zamiecie, poważnie ograniczające widzialność. Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne IMGW oraz alert RCB.
Śnieg w Polsce. Materiały Reporterów24
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia i nagrania z ośnieżonej Polski. Od wtorkowego poranka silnie sypało w Giżycku w woj. warmińsko-mazurskim. "Nadal sypie" - skomentował autor materiałów.
W mazurskich Korszach wtorkowy poranek prezentował się malowniczo.
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Zima zawitała również do Pasłęka (woj. warmińsko-mazurskie).
Opady śniegu zanotowano także w województwie mazowieckim, niedaleko Gostynina.
