Ten ślimak skolonizował Polskę. "Choć trudno w to uwierzyć, może być zagrożeniem dla wilka!"

"Trudno w to uwierzyć!"

Jak przekazali eksperci z KPN, śliniki luzytańskie mają obecnie status małoinwazyjny. Stanowią one jednak spore zagrożenie dla wielu rodzimych gatunków, i to znacznie większych niż one same. Ślimaki przenoszą bowiem pasożytnicze nicienie takie jak Angiostrongylus vasorum, które pasożytują w tętnicach płucnych i sercach psowatych i kotowatych, w tym psów, lisów, wilków i rysi. Nicienie mogą powodować problemy z oddychaniem, uszkadzając pęcherzyki płucne oraz blokować naczynia krwionośne, utrudniając krążenie i prowadząc do niewydolności serca.