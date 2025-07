Sławosz Uznański-Wiśniewski już dziś przyleci do Polski

Już dziś Sławosz Uznański-Wiśniewski przyleci do Polski. Pierwszy Polak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej swój czas po powrocie na Ziemię dotąd spędzał w niemieckiej Kolonii, gdzie badano go i rehabilitowano. Transmisję z powitania polskiego astronauty oraz jego konferencję prasową można będzie oglądać w TVN24 iTVN24+. Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie też gościem "Faktów po Faktach".

Na powitanie astronauty szykują się jego obserwatorzy i sympatycy. Popularyzator astronomii Karol Wójcicki, twórca bloga "Z głową w gwiazdach", zachęcił w sieci do udziału w powitaniu na lotnisku. "Co Wy na to, żeby tłumnie i hucznie przywitać drugiego Polaka w kosmosie na polskiej ziemi?" - napisał w poście na Facebooku. Zaapelował też o zabranie "transparentów, plakatów, laurek, balonów, polskich flag, a nawet kosmicznych przebrań".