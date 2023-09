Zamówiła w restauracji homara za 200 euro i wrzuciła do morza

Klientka restauracji na Sardynii postanowiła zamówić żywego homara tylko po to, żeby wypuścić go na wolność. Od tego pomysłu nie odwiodła Szwajcarki nawet cena - ok. 200 euro. Moment, w którym wrzuciła zwierzę z powrotem do morza, uwieczniony został na nagraniu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Do zdarzenia doszło 14 września w regionie Gallura na północy Sardynii. Włoska agencja informacyjna Ansa wyjaśnia, że szwajcarska turystka weszła wraz z mężem do jednej z najpopularniejszych restauracji w okolicy, prowadzonej przez braci Fasolino. W pewnym momencie uwagę turystki przykuło akwarium, w którym umieszczone były żywe homary, jak pisze agencja, "gotowe do wybrania, zważenia i ugotowania".

Włochy. Wrzuciła do morza homara za 200 euro

Z dalszej części relacji mediów wynika, że Szwajcarka oznajmiła, iż zamierza zamówić homara tylko po to, żeby wypuścić go na wolność. - Na początku myślałem, że ta pani żartuje. Później zdałem sobie sprawę, że mówi poważnie i chce zrobić dobry uczynek - powiedział cytowany przez agencję Antonio Fasolino, jeden z właścicieli lokalu. Dodał, że zgodnie z prośbą kobiety, wyciągnął zwierzę z akwarium i położył je na wadze. Następnie oznajmił parze, że cena zamówienia to ok. 200 euro. Szwajcarzy odparli, że nie jest to dla nich problem. Homara umieszczono zatem w wiaderku z wodą i przekazano klientom.

Ansa opublikowała nagranie, na którym uwieczniono, jak turystka wypuszcza skorupiaka na wolność. Zanim wrzuciła go do morza, kobieta dopytała personel, czy homarowi "nie stanie się krzywda przy upadku z takiej wysokości". Gdy usłyszała, że nie ma o co się martwić, puściła zwierzę. A to, jak widać na nagraniu, kiedy tylko znalazło się w wodzie, szybko odpłynęło od brzegu. - Wzruszyłem się, widząc jej radość. Była szczęśliwa i pełna entuzjazmu, mogąc spełnić swoje życzenie. My cieszyliśmy się wraz z nią - podkreślił Fasolino.

Autor:kgo//am

Źródło: Independent, Ansa.it