Rośnie liczba lekoopornych zakażeń grzybiczych. "To powszechne zagrożenie"

Wzrost lekoopornych zakażeń grzybiczych

Thomas McCormick i Mahmoud Ghannoum, profesorowie dermatologii w szkole medycznej Case Western Reserve University School of Medicine, informują na łamach pisma "Pathogens and Immunity" o wzroście globalnej liczby lekoopornych zakażeń grzybiczych. Artykuł na ten temat pojawił się na początku marca bieżącego roku. - To nie jest problem, który dotyczy tylko poszczególnych pacjentów - powiedział McCormick. - Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała to za powszechne zagrożenie, które, jeśli nie zostanie opanowane, może mieć wpływ na całe systemy opieki zdrowotnej - dodał. Szczególnie niepokojące jest pojawienie się gatunków grzybów opornych na wiele leków, takich jak Candida auris i Trichophyton indotineae. Bardzo podatni na tego rodzaju infekcje są pacjenci po operacjach onkologicznych i przeszczepach, otrzymujący leki wpływające na układ odpornościowy.