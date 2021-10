Koniczyna wyrosła na podłożu przypominającym marsjańską glebę. To krok w stronę przyszłego rolnictwa na Marsie

Regolit to warstwa skały występująca w niektórych częściach Ziemi, a także na Marsie. Naukowcy z uczelni w Kolorado postanowili sprawdzić, czy na tym podłożu przypominającym marsjańską glebę, możliwe byłoby rolnictwo. Dzięki dostarczeniu specjalnych składników odżywczych, udało im się wyhodować koniczynę. To ogromny ogromny postęp dla przyszłego rolnictwa na skolonizowanej Czerwonej Planecie.

Naukowcy z Colorado State University wyhodowali koniczynę na glebie podobnej do marsjańskiej. Rośliny rosły w symbiozie z bakteriami glebowymi wiążącymi potrzebny im do wzrostu azot - poinformowali na łamach czasopisma akademickiego "PLOS One".