Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

Przez mróz padły im ryby akwariowe. "Straciliśmy wszystkie. To bardzo, bardzo trudne"

RYBA-000271
Sklep zoologiczny Papa and Girls Freshwater Fish
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Przez Tennessee przeszła zimowa burza, która dała się we znaki nie tylko ludziom. W wyniku przerwy w dostawie prądu w lokalnym sklepie zoologicznym zginęły setki ryb. Rodzina prowadząca biznes boleje nad stratą.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Kilka lat temu Richard Inglis, wraz z wnuczkami Kayce, Kaylee i Karlee, zaczął prowadzić w garażu - trochę w ramach hobby, a trochę jako działalność gospodarczą - sklep akwarystyczny o nazwie "Papa and Girls Freshwater Fish". Rodzinne przedsięwzięcie szło dobrze aż do nadejścia zimowej burzy.

Zimowa burza odcięła prąd

Miasto Nashville w stanie Tennessee, gdzie znajduje się sklep, doświadczyło przerw w dostawie prądu. W "Papa and Girls Freshwater Fish", gdzie wysiadł nawet zapasowy generator, przez siedem dni zupełnie nie działało ogrzewanie. W rezultacie ryby, które potrzebowały wody o temperaturze minimum 25 stopni, "zamarzały" w dwóch stopniach Celsjusza. Richard i wnuczki stracili ponad 70 akwariów pełnych ryb.

- Mieliśmy dyskowce w tym zbiorniku, a w tamtym znajdowały się pielęgnice. Było również wiele gupików - wymienił Inglis. Jego wnuczka Kaylee dodała, że mieli nadzieję, iż któreś ocaleją, ale jednocześnie wiedzieli, że tak się nie stanie.

Zimno wytrzymały jedynie ślimaki i płazy. - To są afrykańskie żaby szponiaste, z tyłu pływa kilka z nich. Próbują dojść do siebie - pokazuje jedna z córek Richarda.

Ból, ale i nadzieja

Rodzina opróżniła i wyczyściła akwaria. Sprawiło im to duży ból, bo uważali ryby za swoich przyjaciół.

- Naprawdę trudno jest patrzeć na nawet jedną utraconą rybę, a my straciliśmy wszystkie. To bardzo, bardzo trudne - przyznał Inglis. Wnuczki zapowiedziały jednak, że razem z dziadkiem zaczną od nowa.

Opracowała Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: CNN, WTVF

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
Tagi:
USARybyzwierzęta
Czytaj także:
Gołoledź
Opady marznące dalej groźne. Gdzie trzeba na nie uważać
Prognoza
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Będzie padać w całym kraju. Nawet 12 stopni
Prognoza
Coimbrę w Portugalii nawiedziły ulewy związane z rzeką atmosferyczną
Portugalia pod wodą. "Jesteśmy u kresu naszych możliwości"
Świat
W nocy na ulice wyjechały posypywarki (zdj. ilustracyjne)
Na drogach nie było tak źle, na chodnikach - wręcz przeciwnie. Sondaż
Polska
Śnieg spadł w Tatrach
Z objęć wiosny wprost w ramiona zimy. Miejscami mocniej sypnie śniegiem
Prognoza
Gezani
"Nigdy nie doświadczyłem tak gwałtownie wiejącego wiatru"
Świat
Pogoda w górach
Tutaj aura wymaga naszej uwagi, obowiązuje lawinowa "dwójka"
Polska
Opady w środę
Marznące opady nad Polską. Gdzie trzeba uważać
Prognoza
Sytuacja baryczna w Polsce i Europie
Jak długo potrwa ocieplenie? "Modele są zgodne"
Prognoza
Zdarzenie w Sopocie (Pomorskie)
"To już nie jest brak wyobraźni, tylko groza"
Polska
Gołoledź, ślizgawica, ślisko, szklanka, lód, oblodzenie, opady marznące
"Uważaj na drogach i chodnikach". Alert RCB w mocy
Prognoza
Spadnie deszcz ze śniegiem
Dzień "na plusie", ale będzie się działo
Prognoza
Walencja
W nocy się odkrywali, za dnia zdejmowali ciepłe kurtki
Świat
Noc pada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg. Czy pojawi się też za dnia?
Prognoza
Manat został wyciągnięty z kanału burzowego na Florydzie
Manat chciał się ogrzać. Niefortunnie utknął
Świat
Opady marznące
Na Mazowszu pada marznący deszcz. Będzie wędrował w tym kierunku
Prognoza
Odwilż, śnieg, roztopy
Czeka nas kolejna duża anomalia temperatury
Prognoza
Smog (zdjęcie ilustracyjne)
Jakość powietrza ma się poprawiać, ale zgonów może być dwa razy więcej
Nowy Jork zmaga się z mrozem
Takiej fali mrozu nie było od dawna. Nie żyje kilkanaście osób
Świat
Słońce przebija się przez chmury
Świętowali powrót słońca. Nie było go w miasteczku od listopada
Świat
Wiosenna aura
Jaka będzie wiosna? IMGW opublikował prognozę
Prognoza
Mróz
Kolejna mroźna noc. Tutaj było prawie -27 stopni
Polska
Opady marznące we wtorek
Opady marznące w Polsce. Gdzie ich się spodziewać
Prognoza
Śnieg, słońce, błękit i lekki mróz
Miejscami mroźnie, miejscami na plusie
Prognoza
Hurtnica zwyczajna (Lasius niger) - zdj. poglądowe
Miejskie mrówki się tym zajadają, wiejskie "kręcą na to czułkami"
Nauka
mróz zima noc
W nocy temperatura spadnie nawet do -18 stopni
Pług zjechał w dół zbocza. Nie żyje kierowca
Tragedia podczas odśnieżania. Pług zjechał zboczem
Maciej Wacławik
Powódź Andaluzja
Po deszczu usłyszeli dziwne dźwięki. "Stłumione brzęczenie"
Świat
Coraz mniej śniegu, Ornontowice (Śląskie)
Tu sytuacja jest tak poważna, że nie naprawi jej nawet wyjątkowa zima
Polska
Odwilż, roztopy
Ociepli się. I to mocno
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom