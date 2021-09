Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek i piątek. Prognozowane silne porywy wiatru

IMGW: wiatr może łamać drzewa, zrywać linie energetyczne, niszczyć budynki

Według IMGW w czwartek najsilniejsze porywy wiatru, do 90 kilometrów na godzinę, wystąpią nad morzem, a słabiej - w porywach do 70 km/h - będzie wiać w głębi lądu. Jak jednak zaznaczono, "najniebezpieczniej będzie w nocy z czwartku na piątek", kiedy nad morzem w porywach będzie wiać do 100 km/h, a w pozostałych miejscach do 80 km/h. W szczytowych partiach Sudetów i Tatr porywy mogą dochodzić nawet do 110 km/h.