Na wichurach się nie skończy. "W niedzielę zacznie się zamieszanie w pogodzie"

Pogoda w najbliższych dniach zapowiada się dynamicznie. Jak zapowiedział prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, w piątek przez część dnia towarzyszyć nam będą silniejsze porywy wiatru. Potem nadejdzie chwila spokoju, nie powinno też padać. Jednak już od niedzieli nad Polskę napłyną fronty atmosferyczne, które spowodują "zamieszanie w pogodzie".

Jak mówił prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, według prognoz piątek może przynosić nam silniejsze porywy wiatru.

- Mniej więcej do południa wichura może osiągać jeszcze w porywach około 100 kilometrów na godzinę - opowiadał.

W sobotę aura na chwilę się poprawi - nie powinno ani silnie wiać, ani padać. Jednak już w niedzielę pogoda zacznie się zmieniać.

- W niedzielę zacznie się, delikatnie mówiąc, zamieszanie w pogodzie, które od wtorku w przyszłym tygodniu da nam zimę ze śniegiem i mrozem. Zacznie się przechodzenie przez Polskę kolejnych frontów, najpierw to będą fronty z opadami deszczu, później deszczu ze śniegiem, w końcu, kiedy napłynie chłodniejsze powietrze, śniegu. Efekt tego przechodzenia będzie taki, że od wtorku możemy szykować się na uderzenie arktycznego powietrza i zrobi się zimowo. Zatem przed nami w pogodzie trudny czas - podsumował Wasilewski.

Tomasz Wasilewski o pogodzie TVN24

Sytuacja baryczna w Polsce

Polska znalazła się pod wpływem potężnego niżu Elsa znad Oceanu Arktycznego, w tej części wiru, w której strumień powietrza przemieszcza się najszybciej, stąd silne porywy wiatru. Niż zaciąga znad Atlantyku ciepłe i wilgotne masy powietrza polarnego. W piątek centrum niżu rozpocznie wędrówkę w stronę Rosji, a z północy wkroczy do kraju słaby front chłodny z przelotnymi opadami deszczu.

Jednak dopiero w nocy z piątku na sobotę zaczną płynąć z północy zimniejsze masy powietrza. A w sobotę kraj dostanie się pod wpływ spokojnego wyżu znad Niemiec.

W kolejnych dniach czeka nas pogoda zmienna, w wyniku przepychanki między wirami niżowymi zmierzającymi znad Arktyki w stronę Ukrainy a wyżem znad zachodniej Europy. Najsilniejsze starcie między układami oraz między zimnymi i ciepłymi masami powietrza nastąpi w poniedziałek, w wyniku czego wystąpią obfite opady śniegu i deszczu.

Prognozowana temperatura w dniach 14-18.01 Ventusky.com

Pogoda na weekend

Pogoda w piątek przyniesie nam pochmurne niebo z przejaśnieniami, postępującymi od północy w głąb kraju. Wystąpią przelotne opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy, przemieszczające się z północy na południe. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie dość silny, w porywach może osiągać od 60 do 90 km/h.

Sobota będzie pochmurna, ale pojawią się rozpogodzenia. Temperatura maksymalna sięgnie od 1 st. C na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, który będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach na wschodzie może rozpędzać się do 50-60 km/h.

Pogoda w niedzielę upłynie pod znakiem pochmurnego nieba, z przemieszczającymi się od północy w głąb kraju przelotnymi opadami mokrego śniegu do 3 centymetrów i deszczu ze śniegiem do 3 l/mkw. Padać nie powinno tylko na południu. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach osiągać będzie do 60 km/h.

Prognozowane opady w dniach 14-18.01 Ventusky.com

Pogoda w przyszłym tygodniu

Poniedziałek zapowiada się pochmurno. W pasie od Pomorza Zachodniego przez centrum kraju, po Podkarpacie wystąpią obfite opady mokrego śniegu do 5 cm i śniegu z deszczem. Na wschód od tej strefy opady śniegu sięgną do 2-5 cm, zaś na zachód należy spodziewać się deszczu rzędu do 10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Podlasiu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z północnego zachodu i zachodu będzie dość silny - w porywach do 70-90 km/h. Nad morzem porywy mogą być jeszcze silniejsze, bo do 100 km/h.

Pogoda we wtorek przyniesie nam umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południowym wschodzie kraju pojawią się słabe opady śniegu do 2 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Podlasiu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach może rozpędzać się do 60 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 14-18.01 Ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl