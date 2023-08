Prognoza pogody na jesień 2023. Co przewidują eksperci z IMGW

Prognoza IMGW na wrzesień 2023

Jak poinformowali meteorolodzy, wstępne przewidywania na wrzesień mówią o tym, że średnia temperatura powietrza będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej. W przypadku opadów w całym kraju ich suma będzie zbliżona do tego, co wskazuje norma z lat 1999-2020.

Prognoza IMGW na październik 2023

W przewidywaniach widać, że tendencje panujące w październiku będą identyczne jak we wrześniu. Temperatura powietrza powinna uplasować się powyżej normy, jeśli zaś chodzi o opady, to wstępne przewidywania wskazują, że będą one zbliżone do normy.